Арестован ещё один фигурант дела об убийстве московского байкера
Суд арестовал до 18 июня ещё одного фигуранта дела об убийстве московского байкера — это друг главного обвиняемого Шахина Аббасова. Именно Нахид Гусейнов приехал на место преступления и помог приятелю скрыться. На заседании мужчина даже пустил слезу, потому что не хочет сидеть за решёткой.
Суд арестовал ещё одного фигуранта дела об убийстве московского байкера — Нахида Гусейнова. Видео © Life.ru
По версии следствия, Гусейнов уехал с места убийства байкера Кирилла Ковалёва вместе с Аббасовым. Далее он помогал ему координировать действия в бегах, а теперь проходит по делу как пособник. Советы, как уйти от полицейских, парням давал и отец Шахина.
При этом родные и близкие убитого Ковалёва заявили, что получают угрозы от знакомых семьи Аббасовых и их родственников. Отец Шахина также оказывал давление на семью погибшего.
Напомним, что 17 апреля в Люблине 21-летний Шахин Аббасов ударил ножом байкера Кирилла Ковалёва, когда тот сделал ему замечание по поводу неправильной парковки во дворе. От полученного ранения мотоциклист скончался в больнице. Момент убийства попал на камеру домофона. Сам убийца успел скрыться, его задержали спустя два дня в Ростовской области. Всего же в деле шесть фигурантов, им уже предъявлены обвинения.
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