Арестован ещё один фигурант дела об убийстве московского байкера

Суд арестовал до 18 июня ещё одного фигуранта дела об убийстве московского байкера — это друг главного обвиняемого Шахина Аббасова. Именно Нахид Гусейнов приехал на место преступления и помог приятелю скрыться. На заседании мужчина даже пустил слезу, потому что не хочет сидеть за решёткой.

Суд арестовал ещё одного фигуранта дела об убийстве московского байкера — Нахида Гусейнова. Видео © Life.ru

По версии следствия, Гусейнов уехал с места убийства байкера Кирилла Ковалёва вместе с Аббасовым. Далее он помогал ему координировать действия в бегах, а теперь проходит по делу как пособник. Советы, как уйти от полицейских, парням давал и отец Шахина.