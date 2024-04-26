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26 апреля, 10:24

Отправляет "спать" одним ударом: В Ростове-на-Дону ищут блогера-самбиста, избивающего прохожих

SHOT: В Ростове-на-Дону ищут блогера-самбиста, который избивает людей на улицах

Блогер-самбист, который избивает людей на улицах Ростова-на-Дону. Обложка © Telegram / SHOT

Блогер-самбист, который избивает людей на улицах Ростова-на-Дону. Обложка © Telegram / SHOT

В Ростове-на-Дону правоохранители разыскивают блогера-самбиста, который избивает прохожих и публикует видео с издевательствами в соцсетях. Как сообщает SHOT, речь идёт о 18-летнем парне по имени Богдан — он уже больше месяца терроризирует местных жителей.

Блогер-самбист избивает людей на улицах Ростова-на-Дону. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, буйный молодой человек набрасывается просто так, демонстрируя навыки людям, которые заметно меньше него. На опубликованных видео самбист жёстко кидает их на асфальт, ломает пальцы или укладывает "спать" одним ударом, а сам в этот момент радуется нокауту. Уже известно о более чем 50 пострадавших.

Кроме того, блогер публиковал ролики с наркотиками и пьяными прогулками по городу. Проверкой этого контента уже занялись полицейские.

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Никита Осипов
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