В Башкирии неадекват до смерти избил невесту и обнимался с её трупом
В Башкирии полиция задержала подозреваемого в избиении девушки до смерти
В Башкирии задержали мужчину, который из ревности забил до смерти девушку, а после лежал в обнимку с её трупом. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, жители одного из домов на улице Калинина в городе Салавате около двух часов ночи проснулись от жутких женских воплей. Разъярённый мужчина избивал девушку, валял её по асфальту, пинал ногами и вставал ей на живот, не обращая внимания на её мольбы остановиться. В результате неадекват затащил девушку в подъезд за волосы — та кричала от боли и страха.
Экстренные службы прибыли на место происшествия, и перед ними предстала устрашающая картина — садист лежал в обнимку с бездыханным телом жертвы. Полицейские задержали 36-летнего Артёма. По предварительной информации, убийца находился под воздействием запрещённых веществ.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Москве маньяк убил и закопал тело своей девушки с сайта знакомств на даче. Женщина была старше мужчины на 17 лет. Преступник так хорошо подчистил все следы, что полиция смогла его поймать только спустя полгода. Мужчина, к слову, ранее уже сидел в тюрьме за убийство. По мнению психолога, маньяк может быть истинным психопатом.
Shutterstock / FOTODOM