В Башкирии неадекват до смерти избил невесту и обнимался с её трупом

В Башкирии задержали мужчину, который из ревности забил до смерти девушку, а после лежал в обнимку с её трупом. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, жители одного из домов на улице Калинина в городе Салавате около двух часов ночи проснулись от жутких женских воплей. Разъярённый мужчина избивал девушку, валял её по асфальту, пинал ногами и вставал ей на живот, не обращая внимания на её мольбы остановиться. В результате неадекват затащил девушку в подъезд за волосы — та кричала от боли и страха.

Экстренные службы прибыли на место происшествия, и перед ними предстала устрашающая картина — садист лежал в обнимку с бездыханным телом жертвы. Полицейские задержали 36-летнего Артёма. По предварительной информации, убийца находился под воздействием запрещённых веществ.