Психолог раскрыл диагноз маньяка, который жестоко убил 60-летнюю москвичку

В Москве маньяк убил и закопал у себя на даче 60-летнюю женщину, с которой общался в приложении для знакомств. Клинический психолог и преподаватель НИУ ВШЭ Дмитрий Кудряшов объяснил, какие проблемы с психикой могли подтолкнуть его к тому, чтобы переступить черту.

Подозреваемый в жестоком убийстве москвички Александр М. Фото © SHOT

"В этом случае, скорее всего, мы видим истинную психопатию. Преступник — рецидивист, уже совершал жестокие убийства, провёл много лет в тюрьме, хладнокровен и аккуратен. Истинная психопатия — следствие нарушения мозга на механическом уровне из-за генетической поломки или травм в очень раннем детстве. Именно механических, а не психологических", — подчеркнул психолог в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Эксперт уточнил, что психопатам несвойственна эмпатия — способность понимать и принимать эмоции и чувства других людей. У таких людей снижается или совсем исчезает чувство страха, которое могло бы их сдерживать от опасных деяний. По словам Кудряшова, около одного-двух процентов психопатов рождается во всём мире. Если следователи будут выяснять подробности детства этого маньяка, они, скорее всего, узнают, что в раннем возрасте он, например, вскрывал туловища животных, пояснил психолог. В детской психиатрии такие случаи встречаются часто, но подобное заболевание никак вылечить не получится.

Если экспертиза подтвердит наличие у маньяка психических проблем, то его могут отправить на принудительное лечение, добавила юрист Алла Георгиева. По словам специалиста, от ответственности тот уйти не сможет, маньяку грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет. А если следствие усмотрит в преступлении ещё и особую жестокость, то злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы или вовсе пожизненное заключение.