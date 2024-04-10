Москвич задержан за изнасилование и убийство двух женщин 20 лет назад В Москве полиция раскрыла два изнасилования и убийства 20-летней давности 10 апреля, 13:06 Полиция поймала преступника, совершившего убийства в 2002 и 2003 году. Обложка © freepik

В Москве полиция поймала 59-летнего мужчину, который изнасиловал и убил двух женщин в 2002 и 2003 году. Вскоре преступник предстанет перед судом. Об этом рассказала пресс-служба столичной прокуратуры.

"Прокуратура Восточного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 59-летнего мужчины", — говорится в тексте.

Ему предъявлено обвинение по пунктам "а", "к" части 2 статьи 105 УК РФ по факту убийства двух и более лиц. Как полагает следствие, в октябре 2002 года мужчина выследил незнакомую женщину и изнасиловал её в Ивановском лесопарке, после чего зарезал, желая скрыть преступление. А в июле 2003 года он напал на несовершеннолетнюю девушку на территории детсада на улице 1-й Владимирской, преступник изнасиловал и задушил её.

Сейчас обвиняемый арестован. Свою вину он признал в полном объёме. Уголовное дело будет рассматривать Перовский районный суд в Москве.

Ранее сообщалось, что тело женщины с шестью ножевыми ранениями обнаружено в одной из квартир на улице Исаковского в Москве. На месте жестокого преступления работают следователи и эксперты, допрашиваются свидетели. Детали произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Авторы Татьяна Миссуми