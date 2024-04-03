В московской квартире найдено тело женщины с шестью ножевыми, убийцу ищут

Тело женщины с шестью ножевыми ранениями обнаружено в одной из квартир на улице Исаковского, это северо-запад Москвы. На месте жестокого преступления работают следователи и эксперты, допрашиваются свидетели. Детали произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее Life.ru рассказывал, как пьяная женщина зарезала экс-мужа и кинула тело в Москву-реку, а дело раскрыли лишь спустя восемь лет. А до этого в Москве раскрыли убийство 14-летней давности. В 2010 году женщина задушила свою арендодательницу с помощью бельевой верёвки, однако всё это время её вину не удавалось доказать. Виновницу отправили в СИЗО.