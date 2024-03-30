Убийцу и насильника шестиклассницы из Петербурга нашли в колонии спустя 18 лет

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга раскрыли дело об изнасиловании и убийстве 12-летней девочки 18 лет назад, в 2006 году. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Силовикам удалось установить причастность к преступлению 52-летнего уроженца одной из бывших союзных республик. Мужчина отбывает наказание в исправительной колонии в ЯНАО, он был осуждён на пожизненное заключение за совершение аналогичных преступлений.

По данным следствия, 26 сентября 2006 года в период с 16:00 до 20:00 обвиняемый увидел незнакомую девочку, напал на неё сзади, изнасиловал и задушил ремнём. Тело погибшей шестиклассницы впоследствии нашли между речкой Красненькой и элеваторной площадкой. Экспертиза показала, что девочка умерла от механической асфиксии. Всё это время преступление оставалось нераскрытым, помогли найти злодея следы его ДНК. Мужчина уже этапирован из ЯНАО в петербургское СИЗО-1 для проведения следственных действий.

"28 марта 2024 года вынесено постановление о его привлечении в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбуждённому по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, сопряжённое с изнасилованием)", — уточнили в ведомстве.