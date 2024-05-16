"Торчащие женские ноги" на свалке чуть не довели до приступа жителя Норильска Мужчина принял надувную куклу на свалке в Норильске за убитую женщину 16 мая, 15:43 В Норилське мужчина принял надувную куклу за убитую женщину. Фото © Telegram / Норильск News

В Норильске мужчина увидел торчащие из пакета женские ноги, проходя мимо мусорной свалки. Страшная находка, к счастью, оказалась всего лишь игрушкой из магазина для взрослых. Снимки надувной куклы, которую приняли за жертву насилия, появились в местном телеграм-канале.

"Я словил приступ сердечный при виде тела в мусорном мешке. Только рассмотрев ближе, увидел некий клапан на спине", — признался мужчина, обнаруживший секс-игрушку.

В Норилське мужчина принял надувную куклу за убитую женщину. Обложка © Telegram / Норильск News

Пользователи в Сети согласились, что надувная женщина выглядит очень реалистично. По мнению большинства, неплохо бы ввести штрафы за подобные предметы на свалках или улицах. Ведь "торчащие ноги" могут довести до инфаркта любого человека, особенно пенсионера или ребёнка.

Ранее сообщалось, что жительница Астраханской области родила мальчика и подбросила его на мусорку. Страшную находку сделал житель села Ватажное Красноярского района. Мужчина вышел из дома покурить, когда услышал детский плач, а затем увидел закутанного в тряпки младенца. Он сразу принёс ребёнка домой и вызвал экстренные службы.

Авторы Татьяна Миссуми