Связалась с плохой компанией: В Москве у мусорных баков нашли семиклассницу со следами уколов

Полиция проводит расследование по ситуации с семиклассницей, найденной без сознания на мусорке в столичной Некрасовке. По данным SHOT, 14-летняя девочка ушла из дома в подмосковных Люберцах 7 апреля около 18:00 и перестала выходить на связь. Родители начали искать дочь и просить о помощи в социальных сетях.

На следующий день около 10:00 подростка на улице 2-й Вольской нашёл дворник. Школьницу госпитализировали, в больнице на её животе нашли следы от уколов. Кто и что вводил девочке, сейчас выясняют. По словам знакомых семьи, в последнее время школьница связалась с некой "плохой компанией" и стала пропадать из дома.