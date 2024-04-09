Связалась с плохой компанией: В Москве у мусорных баков нашли семиклассницу со следами уколов
В Москве нашли лежавшую без сознания и со следами уколов пропавшую семиклассницу
Полиция проводит расследование по ситуации с семиклассницей, найденной без сознания на мусорке в столичной Некрасовке. По данным SHOT, 14-летняя девочка ушла из дома в подмосковных Люберцах 7 апреля около 18:00 и перестала выходить на связь. Родители начали искать дочь и просить о помощи в социальных сетях.
На следующий день около 10:00 подростка на улице 2-й Вольской нашёл дворник. Школьницу госпитализировали, в больнице на её животе нашли следы от уколов. Кто и что вводил девочке, сейчас выясняют. По словам знакомых семьи, в последнее время школьница связалась с некой "плохой компанией" и стала пропадать из дома.
Ранее в Свердловской области двухлетняя девочка отравилась наркотиками, найденными ею у сожителя матери. Предварительно установлено, это был метилендиоксипировалерон (MDPV). На женщину составили административное дело за неисполнение родительских обязанностей.
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