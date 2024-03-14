На Урале двухлетняя девочка отравилась наркотиками, которые нашла у сожителя матери
Mash: На Урале госпитализировали двухлетнюю девочку, отравившуюся наркотиками
В Свердловской области госпитализировали двухлетнюю девочку, отравившуюся наркотиками. Как сообщает Mash, запрещённые вещества малышка нашла у сожителя матери.
По информации телеграм-канала, накануне 22-летняя жительница города Полевской заметила странности в поведении маленькой дочки, однако не стала придавать этому большого значения. Скорую помощь мать вызвала, когда ребёнок уже начал задыхаться и дрожать. Медики диагностировали у девочки судорожный синдром, токсическое действие неизвестного препарата и отравление. Она находится в тяжёлом состоянии.
Позже выяснилось, что запрещённое вещество малышка нашла в вещах сожителя матери, который ранее был неоднократно судим за распространение наркотиков. В итоге у обоих взрослых взяли кровь на экспертизу, на мать девочки составили административное дело за неисполнение родительских обязанностей. Предварительно установлено, что ребёнок отравился метилендиоксипировалероном (MDPV).
Ранее Life.ru писал, что в Москве двое 16-летних школьников прогуляли уроки, чтобы попробовать наркотики. В итоге они были госпитализированы с сильнейшим отравлением.
TACC / Екатерина Христова