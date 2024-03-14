Регион

Уведомления отключены

14 марта, 10:04

На Урале двухлетняя девочка отравилась наркотиками, которые нашла у сожителя матери

Mash: На Урале госпитализировали двухлетнюю девочку, отравившуюся наркотиками

В Свердловской области госпитализировали двухлетнюю девочку, отравившуюся наркотиками. Как сообщает Mash, запрещённые вещества малышка нашла у сожителя матери.

По информации телеграм-канала, накануне 22-летняя жительница города Полевской заметила странности в поведении маленькой дочки, однако не стала придавать этому большого значения. Скорую помощь мать вызвала, когда ребёнок уже начал задыхаться и дрожать. Медики диагностировали у девочки судорожный синдром, токсическое действие неизвестного препарата и отравление. Она находится в тяжёлом состоянии.

Позже выяснилось, что запрещённое вещество малышка нашла в вещах сожителя матери, который ранее был неоднократно судим за распространение наркотиков. В итоге у обоих взрослых взяли кровь на экспертизу, на мать девочки составили административное дело за неисполнение родительских обязанностей. Предварительно установлено, что ребёнок отравился метилендиоксипировалероном (MDPV).

10-летнего россиянина задержали за торговлю наркотиками
10-летнего россиянина задержали за торговлю наркотиками

Ранее Life.ru писал, что в Москве двое 16-летних школьников прогуляли уроки, чтобы попробовать наркотики. В итоге они были госпитализированы с сильнейшим отравлением.

Обложка ©

TACC / Екатерина Христова

Наталья Исакова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров