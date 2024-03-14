На Урале двухлетняя девочка отравилась наркотиками, которые нашла у сожителя матери

В Свердловской области госпитализировали двухлетнюю девочку, отравившуюся наркотиками. Как сообщает Mash, запрещённые вещества малышка нашла у сожителя матери.

По информации телеграм-канала, накануне 22-летняя жительница города Полевской заметила странности в поведении маленькой дочки, однако не стала придавать этому большого значения. Скорую помощь мать вызвала, когда ребёнок уже начал задыхаться и дрожать. Медики диагностировали у девочки судорожный синдром, токсическое действие неизвестного препарата и отравление. Она находится в тяжёлом состоянии.

Позже выяснилось, что запрещённое вещество малышка нашла в вещах сожителя матери, который ранее был неоднократно судим за распространение наркотиков. В итоге у обоих взрослых взяли кровь на экспертизу, на мать девочки составили административное дело за неисполнение родительских обязанностей. Предварительно установлено, что ребёнок отравился метилендиоксипировалероном (MDPV).