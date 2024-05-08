В Москве пьяный мужчина пытался зарезать жену и сломал лопату о голову её сына

В Москве пьяный мужчина попытался зарезать жену и сломал лопату о голову её сына. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл после того, как семья попросила его не пить водку.

Всё произошло несколько дней назад в общежитии на Университетском проспекте. Некий Руслан К. вернулся домой поздно и сильно пьяный. Он сразу начал грубить супруге и её 19-летнему сыну, а когда они попросили его успокоиться и перестать пить, москвич рассвирепел. Мужчина достал нож и бросился на женщину, крича, что хочет убить её. Матери с сыном удалось вытолкать неадеквата в другую комнату. Они закрылись, подпёрли дверь и позвонили соседям, попросив о помощи.

На этом мужчина не успокоился: он взял лопату, спустился к подъезду и стал крушить машину жены — старенькую "ладу-калину". Когда сын женщины вышел на улицу, Руслан стал бить его лопатой и даже сломал черенок о голову парня. К этому моменту подъехала полиция, которую вызвали очевидцы. Правоохранители задержали неадеквата и отвезли в отделение. А пострадавший парень был доставлен в больницу с серьёзными травмами головы. В настоящее время проводится проверка. Уголовное дело пока не возбуждено.