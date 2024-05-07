Россиянин расчленил избранницу, а потом неделю "искал" её с волонтёрами
SHOT: Житель Оренбуржья расчленил возлюбленную, а потом участвовал в её поисках
Виталий с убитой Светланой. Обложка © Telegram / SHOT
Житель Оренбургской области убил и расчленил возлюбленную, а после неделю искал "пропавшую" с волонтёрами и полицейскими. Подробности чудовищного инцидента узнал SHOT.
"Убитый горем" Виталий заявил правоохранителям, что Светлана якобы вышла из дома в Новотроицке и бесследно пропала. В течение всего периода поисков мужчина делал вид, что помогает и сильно переживает. При этом первыми жертву нашли полицейские — за местным ледовым дворцом они обнаружили руку пропавшей, а вскоре — и голову. Подозрение сразу же пало на Виталия, его задержали. На допросе мужчина сознался в убийстве и пояснил, что расчленил тело, чтобы спрятать останки в разных местах. Теперь полицейские снова ведут поиск вместе с задержанным, только теперь не самой женщины, а её останков.
Одна из частей тела Светланы, которую нашли полицейские. Фото © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, сразу после убийства Виталий зачем-то сфотографировал тело мёртвой избранницы и отправил снимок другой своей знакомой. Известно, что ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за угрозу убийством.
Ранее Life.ru рассказывал, что москвичка стала жертвой маньяка, с которым познакомилась в Интернете. Тело женщины нашли спустя полгода.