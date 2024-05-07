Россиянин расчленил избранницу, а потом неделю "искал" её с волонтёрами

"Убитый горем" Виталий заявил правоохранителям, что Светлана якобы вышла из дома в Новотроицке и бесследно пропала. В течение всего периода поисков мужчина делал вид, что помогает и сильно переживает. При этом первыми жертву нашли полицейские — за местным ледовым дворцом они обнаружили руку пропавшей, а вскоре — и голову. Подозрение сразу же пало на Виталия, его задержали. На допросе мужчина сознался в убийстве и пояснил, что расчленил тело, чтобы спрятать останки в разных местах. Теперь полицейские снова ведут поиск вместе с задержанным, только теперь не самой женщины, а её останков.