В Адыгее арестовали охранника, который расчленил сотрудника Почты России

В Майкопе бывший сотрудник вневедомственной охраны был арестован на два месяца по обвинению в убийстве и расчленении сотрудника Почты России. Помимо всего прочего, стало известно, что обвиняемый был ранее судим за совершение тяжкого преступления против собственности.

"Суд постановил избрать в отношении С. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 15 июня 2024 года включительно", — говорится в телеграм-канале Объединённой пресс-службы судов Республики Адыгея.

Напомним, об убийстве сотрудника Почты России стало известно 16 апреля. Уточнялось, что 26-летний сотрудник ФГУП "Охрана" застрелил и расчленил своего 22-летнего знакомого. Злоумышленник вместе с сообщником расчленил тело убитого и выбросил его останки в мусорку рядом с почтой. Позже труп нашли на мусорном полигоне.