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17 апреля, 19:11

В Адыгее арестовали охранника, который расчленил сотрудника Почты России

В Майкопе бывший сотрудник вневедомственной охраны был арестован на два месяца по обвинению в убийстве и расчленении сотрудника Почты России. Помимо всего прочего, стало известно, что обвиняемый был ранее судим за совершение тяжкого преступления против собственности.

"Суд постановил избрать в отношении С. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 15 июня 2024 года включительно", — говорится в телеграм-канале Объединённой пресс-службы судов Республики Адыгея.

Напомним, об убийстве сотрудника Почты России стало известно 16 апреля. Уточнялось, что 26-летний сотрудник ФГУП "Охрана" застрелил и расчленил своего 22-летнего знакомого. Злоумышленник вместе с сообщником расчленил тело убитого и выбросил его останки в мусорку рядом с почтой. Позже труп нашли на мусорном полигоне.

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Ранее Life.ru сообщал, что в районе Комсомольской площади в центре Москвы нашли тело мужчины с двумя ножевыми ранениями. Убийца пока не пойман. Правоохранители проводят мероприятия для установления личности злоумышленника и его задержания.

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Shutterstock / FOTODOM

Каринэ Гевондян
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