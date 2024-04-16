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16 апреля, 12:48

В Адыгее охранник застрелил и расчленил сотрудника Почты России

В Майкопе охранник убил, а потом расчленил своего знакомого сотрудника Почты России. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре Адыгеи.

Следствие выяснило, что в воскресенье 26-летний сотрудник ФГУП "Охрана" во время работы на КПП в пункте отделения Почты России убил своего 22-летнего коллегу. Он выстрелил работнику почтового отделения в шею, в результате чего тот сразу скончался.

Злоумышленник вместе с сообщником расчленили тело и выбросили останки в мусорку рядом с почтой, позже труп нашли на мусорном полигоне. Совершение преступления охранника подтверждает окровавленная одежда, найденная у него дома.

"Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении прокуратуры. Помогавшего скрыть преступление также будут судить.

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Ранее Life.ru сообщал, что в районе Комсомольской площади в центре Москвы нашли тело мужчины с двумя ножевыми ранениями. Убийца пока не пойман. Правоохранители проводят мероприятия для установления личности злоумышленника и его задержания.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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