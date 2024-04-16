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16 апреля, 06:05

В Москве ищут сумеречного убийцу, который устроил кровавую расправу в центре города

На Комсомольской площади в Москве обнаружили тело мужчины с ножевыми ранами

В районе Комсомольской площади в центре Москвы нашли тело убитого мужчины с двумя ножевыми ранами, заведено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба городского СУ Следственного комитета.

Работа сотрудников СК на месте преступления. Фото © Telegram / Столичный СК

Работа сотрудников СК на месте преступления. Фото © Telegram / Столичный СК

"По данным следствия, утром 16 апреля 2024 года вблизи Комсомольской площади в городе Москве обнаружено тело мужчины 1980 года рождения с признаками насильственной смерти в виде не менее двух ножевых ранений в области туловища", говорится в публикации.

Мещанский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по ЦАО Москвы открыл уголовное дело в рамках части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). На месте происшествия работают следователи и криминалисты ведомства, будут проводиться судебные экспертизы, в частности, судебно-медицинская. Правоохранители проводят мероприятия для установления личности убийцы и его поимки.

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Ранее Life.ru рассказывал о другом пугающем случае в центре столицы: неадекватный 23-летний мужчина полоснул ножом по горлу девушку, с бабушкой которой у него случилась ссора. Как рассказала пенсионерка, она пыталась разрешить конфликт и предложила дать молодому человеку денег, но тот отказался и внезапно ударил внучку по шее лезвием. Девушка была госпитализирована и находится под наблюдением медиков. Нападавший задержан, он ожидает суда и психолого-психиатрической экспертизы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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