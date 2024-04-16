В Москве ищут сумеречного убийцу, который устроил кровавую расправу в центре города

В районе Комсомольской площади в центре Москвы нашли тело убитого мужчины с двумя ножевыми ранами, заведено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба городского СУ Следственного комитета.

Работа сотрудников СК на месте преступления. Фото © Telegram / Столичный СК

"По данным следствия, утром 16 апреля 2024 года вблизи Комсомольской площади в городе Москве обнаружено тело мужчины 1980 года рождения с признаками насильственной смерти в виде не менее двух ножевых ранений в области туловища", — говорится в публикации.

Мещанский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по ЦАО Москвы открыл уголовное дело в рамках части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). На месте происшествия работают следователи и криминалисты ведомства, будут проводиться судебные экспертизы, в частности, судебно-медицинская. Правоохранители проводят мероприятия для установления личности убийцы и его поимки.