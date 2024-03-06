Суд в Адыгее взыскал имущество украинского олигарха Коломойского* в доход России
Украинский олигарх Игорь Коломойский*. Обложка © ТАСС / EPA / STR
Кошехабльским районным судом Адыгеи удовлетворён иск Генпрокуратуры РФ к бывшему губернатору Днепропетровской области Украины олигарху Игорю Коломойскому*, осуществлявшему экстремистскую деятельность и финансировавшему вооружённые украинские формирования. Информацию об этом опубликовала Объединённая пресс-служба судов республики.
"Решением суда запрещена деятельность объединения, членами которого являются Коломойский* И.В., Шитов П.Н., компания "Джей Кей Икс Ойл Энд Гэс Лимитед" (страна регистрации — Великобритания) в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Судом в федеральную собственность взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг-Юг" стоимостью свыше 5,1 миллиарда рублей", — сообщается в телеграм-канале.
Кроме того, изъято здание и шесть помещений в центре Москвы, площадь которых составляет 5,5 тысячи квадратных метров, и 494 земельных участка площадью 5573 га в Московской, Владимирской, Смоленской и Калининградской областях. Их стоимость превышает шесть миллиардов рублей. Судебное решение обращено к немедленному исполнению.
Как ранее писал Life.ru, на Украине в начале сентября 2023 года Коломойскому* предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Суд в Киеве отправил бизнесмена в СИЗО на два месяца. В том же месяце Высший антикоррупционный суд Украины отказался рассматривать ходатайство об аресте активов бизнесмена. Сам Коломойский* заявил журналистам, что его судят как иностранного гражданина. Киевский суд, однако, позже сообщил, что он проходит по делу как украинский гражданин. Позже сообщалось о переносе судебного заседания из-за "исчезновения" прокурора.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.