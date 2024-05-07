В Дагестане педагог избила ученицу указкой до сотрясения мозга

В Дагестане учителя английского языка обвинили в избиении семиклассницы на уроке. О деталях истории пишет kp.ru.

Всё произошло в конце апреля этого года в школе № 1 посёлка Белиджи. По информации "Комсомолки", семиклашка на уроке повернулась к однокласснику, после чего 64-летний педагог сделала ей замечание. Предупреждение девочка проигнорировала.

В результате учительница ударила школьницу учебником по голове, затем девочка начала оскорблять педагога. Женщина после этого окончательно вышла из себя и начала избивать семиклассницу указкой до тех пор, пока палка не сломалась. В местных социальных сетях пишут, что пострадавшей ученице в итоге диагностировали сотрясение мозга. По неподтверждённой информации, учительница уволилась из школы после происшествия.

"Министерство образования Дагестана начало проверку по факту инцидента", — сообщили в ведомстве.