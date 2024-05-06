Подросток изрезал ножом двух полицейских прямо в служебной машине в Дагестане СК: В Дагестане задержан подросток, изрезавший ножом двух полицейских 6 мая, 11:21 В Дагестане задержан подросток за посягательство на жизнь двух полицейских. Обложка © Бизнес Online /ТАСС / Алексей Белкин

В Дагестане 16-летний подросток набросился с ножом на двух полицейских в служебной машине, когда его доставляли в участок за административное правонарушение. Об этом рассказали в СК РФ по республике.

Инцидент произошёл в ночь на 6 мая около ОМВД по Сергокалинскому району. Подросток прямо в спецмашине достал из кармана нож и несколько раз ударил им стражей порядка, которые, несмотря на раны, смогли скрутить нарушителя. О степени полученных полицейскими травм не сообщается.

"Подозреваемый задержан. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения", — уточнили в СК.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Ранее в Москве подростки до смерти избили 35-летнего мужчину, украли у него телефон и попытались скрыться. Пострадавший скончался от травм в больнице. Несовершеннолетних злоумышленников задержали.

Авторы Татьяна Миссуми