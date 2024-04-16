В Москве подростки ограбили прохожего и жестоко расправились с ним, добивая ногами
В Москве задержали трёх подростков, которые обокрали и до смерти избили прохожего
В Москве подростки до смерти избили мужчину. Несовершеннолетних злоумышленников задержали, сообщили в пресс-службе столичного СК РФ.
В центре Москвы подростки до смерти забили прохожего. Видео © Telegram / Столичный СК
"В кратчайшие сроки установлены фигуранты преступлений. Ими оказались трое подростков 2006 и 2008 года рождения. Молодые люди задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение. Вину в инкриминированном деянии фигуранты признали частично", — сказали в ведомстве.
Следствие выяснило, что 11 апреля трое несовершеннолетних напали на 35-летнего мужчину на Малом Златоустинском переулке. Они избили его и украли телефон. Пострадавший в итоге от полученных травм умер в больнице.
Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего, а также грабеже. В ближайшее время следствие попросит Басманный районный суд арестовать преступников.
Ранее Life.ru рассказывал жуткую историю из подмосковной Шатуры. Там сотрудники полиции жестоко избили мужчину и спокойно уехали по своим делам. Инцидент попал на видео. Очевидцы рассказали, что пострадавший долгое время не мог прийти в себя, продолжая стонать и лежать на асфальте. На правоохранителей завели дело.
Telegram / Столичный СК