Избившего официантку на Камчатке рецидивиста приговорили к восьми годам колонии

Суд Петропавловска-Камчатского вынес приговор 41-летнему рецидивисту, который 15 августа 2023 года до полусмерти избил молодую официантку в кафе посёлка Сокоч. Мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима, сообщили в краевом управлении СК.

Следствием и судом установлено, что находящийся в алкогольном опьянении изверг не хотел ограничиваться одним лишь рукоприкладством, а задумывал убить свою жертву заранее спрятанным в одежду ножом. Перед этим преступник нанёс девушке десятки ударов ногами и руками, сломав ей половину лица. От гибели девушку спасли лишь свидетели.