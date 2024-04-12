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12 апреля, 04:05

Избившего официантку на Камчатке рецидивиста приговорили к восьми годам колонии

Суд Петропавловска-Камчатского вынес приговор 41-летнему рецидивисту, который 15 августа 2023 года до полусмерти избил молодую официантку в кафе посёлка Сокоч. Мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима, сообщили в краевом управлении СК.

Следствием и судом установлено, что находящийся в алкогольном опьянении изверг не хотел ограничиваться одним лишь рукоприкладством, а задумывал убить свою жертву заранее спрятанным в одежду ножом. Перед этим преступник нанёс девушке десятки ударов ногами и руками, сломав ей половину лица. От гибели девушку спасли лишь свидетели.

"[Подсудимый] признан виновным в покушении на убийство. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сказано в сообщении.

Избитая камчатская барменша не может говорить из-за сломанной челюсти, а изверг-повар не спешит извиняться
Избитая камчатская барменша не может говорить из-за сломанной челюсти, а изверг-повар не спешит извиняться

Напомним, что конфликт между молодой официанткой и нетрезвым управляющим кафе произошёл из-за замечания, сделанного в адрес мужчины. После задержания неадеквата выяснилось, что ранее он уже был судим за избиение женщин и попытки убийства.

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Илья Пушкарев
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