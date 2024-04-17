"Сколько я терплю! Хамло!": Учительница из Туапсе повалила на пол и пнула школьника
В Туапсе полиция начала проверку из-за видео в Сети, где педагог пинает ученика
В Туапсе Краснодарского края учительница вытащила школьника из-за парты, повалила на пол и пнула ногой. Судя по её крикам, ученик плохо вёл себя на уроке и не реагировал на замечания. Видео разошлось в Сети.
"Сколько я уже терплю! Хамло!" — кричит педагог. Автор ролика комментирует за кадром, что мальчик не захотел выключать телефон на время занятия.
Как утверждается, инцидент произошёл на уроке ИЗО в школе № 3 ещё в марте. Предположительно, школьник имел проблемы с поведением и отказывался выполнять просьбы учителя. Полиция начала проверку. Педагогу может грозить возбуждение уголовного дела.
"По факту выявленной публикации в ОМВД России по Туапсинскому району назначено проведение проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям преподавателя", — уточнили в региональном МВД.
Ранее сообщалось, что в Чебоксарах преподаватель, пытаясь выгнать студента с пары, пнула его. Всё произошло в местном экономико-технологическом колледже. Молодой человек мешал педагогу проводить пару, поэтому та решила прогнать его с урока.