"Сколько я терплю! Хамло!": Учительница из Туапсе повалила на пол и пнула школьника В Туапсе полиция начала проверку из-за видео в Сети, где педагог пинает ученика 17 апреля, 07:25 В Туапсе учительница пнула школьника. Видео © VK / Подслушано Краснодар. ЧП. ДТП

В Туапсе Краснодарского края учительница вытащила школьника из-за парты, повалила на пол и пнула ногой. Судя по её крикам, ученик плохо вёл себя на уроке и не реагировал на замечания. Видео разошлось в Сети.

В Туапсе учительница пнула школьника. Видео © VK / Подслушано Краснодар. ЧП. ДТП

"Сколько я уже терплю! Хамло!" — кричит педагог. Автор ролика комментирует за кадром, что мальчик не захотел выключать телефон на время занятия.

Как утверждается, инцидент произошёл на уроке ИЗО в школе № 3 ещё в марте. Предположительно, школьник имел проблемы с поведением и отказывался выполнять просьбы учителя. Полиция начала проверку. Педагогу может грозить возбуждение уголовного дела.

"По факту выявленной публикации в ОМВД России по Туапсинскому району назначено проведение проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям преподавателя", — уточнили в региональном МВД.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах преподаватель, пытаясь выгнать студента с пары, пнула его. Всё произошло в местном экономико-технологическом колледже. Молодой человек мешал педагогу проводить пару, поэтому та решила прогнать его с урока.

Авторы Татьяна Миссуми