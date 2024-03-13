"Я этого не хотел": Учитель в Омской области объяснил, почему схватил ученика за ногу

В ауле Сегизбай Азовского немецкого национального района Берёзовского сельского поселения Омской области 11 марта учитель немецкого избил на уроке шестиклассника. Педагог заявил в беседе с телеканалом "360", что не хотел всего произошедшего.

В ауле Сегизбай Азовского немецкого национального района Берёзовского сельского поселения Омской области учитель немецкого избил на уроке шестиклассника. Видео © Telegram / Mash Siberia

По его словам, школьник безобразничал на уроке и пытался ударить учителя ногой. Мужчина вспылил и схватил мальчишку за конечность, сильно потащив его на себя.

"Он упал. Ударился чем-либо или нет — не знаю. Одно могу сказать: я всего этого не хотел", — рассказал учитель, добавив, что пока не работает.

Правоохранители опросили всех участников конфликта. По их данным, версии событий учителя и ученика отличаются. Полиция продолжает выяснять обстоятельства инцидента. С работниками и учащимися планируется провести профилактическую работу.

В пресс-службе Министерства образования Омской области рассказали, что в ведомстве разбираются в произошедшем, и назвали поведение преподавателя недопустимым. Педагог увольняется, а со школьниками будут работать специалисты Центра психолого-медико-социального сопровождения.