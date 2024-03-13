"Я этого не хотел": Учитель в Омской области объяснил, почему схватил ученика за ногу
Обвиняемый в нападении на шестиклассника омский учитель уволился из школы
В ауле Сегизбай Азовского немецкого национального района Берёзовского сельского поселения Омской области 11 марта учитель немецкого избил на уроке шестиклассника. Педагог заявил в беседе с телеканалом "360", что не хотел всего произошедшего.
В ауле Сегизбай Азовского немецкого национального района Берёзовского сельского поселения Омской области учитель немецкого избил на уроке шестиклассника. Видео © Telegram / Mash Siberia
По его словам, школьник безобразничал на уроке и пытался ударить учителя ногой. Мужчина вспылил и схватил мальчишку за конечность, сильно потащив его на себя.
"Он упал. Ударился чем-либо или нет — не знаю. Одно могу сказать: я всего этого не хотел", — рассказал учитель, добавив, что пока не работает.
Правоохранители опросили всех участников конфликта. По их данным, версии событий учителя и ученика отличаются. Полиция продолжает выяснять обстоятельства инцидента. С работниками и учащимися планируется провести профилактическую работу.
В пресс-службе Министерства образования Омской области рассказали, что в ведомстве разбираются в произошедшем, и назвали поведение преподавателя недопустимым. Педагог увольняется, а со школьниками будут работать специалисты Центра психолого-медико-социального сопровождения.
Ранее Life.ru писал, что в Свердловской области учительница 27 раз уколола ученика второго класса циркулем, чтобы проучить. Такие воспитательные меры педагог применила якобы из-за того, что мальчик случайно поцарапал руку однокласснице чертёжным инструментом после того, как та пыталась отобрать его дневник, чтобы передать учительнице для замечания.
Кадр из видео Telegram / Mash Siberia