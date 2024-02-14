"Тебе нравится?": Уральская учительница 27 раз уколола второклассника циркулем

В Свердловской области учительница 27 раз уколола ученика второго класса циркулем, чтобы проучить. Об этом рассказали сам девятилетний пострадавший и его отец, сообщает портал E1. Инцидент произошёл 16 января в школе № 19 в посёлке Малышева.

Школьник из Свердловской области рассказал, как учительница 27 раз уколола его циркулем. Видео © E1

"Когда начался урок, учительница, забрав циркуль, вывела ученика из-за парты и, крепко держа его руку, начала колоть ладонь иглой. Колола и повторяла вопрос: "Тебе нравится?" — пишет издание.

Утверждается, что такие воспитательные меры педагог применила из-за того, что мальчик случайно поцарапал руку однокласснице чертёжным инструментом после того, как та пыталась отобрать его дневник, чтобы передать учительнице для замечания (в классе так заведено, что самые сознательные дети помогают следить за дисциплиной). Когда отец увидел раны, отвёл ребёнка в травмпункт. Педагог же оправдалась тем, что "дала волю эмоциям", она извинилась перед семьёй мальчика. Информацию о происшествии передали полиции.

"Сообщение незамедлительно было зарегистрировано в дежурной части. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели опрос должностных лиц учебного заведения и очевидцев произошедшего <...> По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение", — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В школе начали служебную проверку, но затем её приостановили, так как учительница ушла на больничный. Также отмечается, что отец мальчика один воспитывает троих детей.