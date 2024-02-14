Подняла на уши полицию: Пьяная учительница представилась школьницей и сообщила о попытке покончить с собой

Полиция задержала пьяную учительницу начальных классов в Петербурге. Как сообщает SHOT, педагог позвонила на телефон доверия и представилась 15-летней школьницей. При этом она заявляла, что собирается свести счёты с жизнью.

По информации телеграм-канала, учительница из школы № 100 Калининского района изрядно выпила и сообщила психологу линии доверия детской психиатрии, что её зовут Даша и ей 15 лет. Педагог рассказала, что занимается спортивной гимнастикой, учится в школе олимпийского резерва и сейчас хочет расстаться с жизнью. Полицейских сразу подняли на уши, они приехали в спортивное образовательное учреждение в Петроградском районе. Однако руководство школы оказалось в недоумении — никаких 15-летних гимнасток Даш у них нет.

Правоохранители вычислили, кому принадлежит номер, с которого звонили в службу спасения. Он принадлежал 24-летней учительнице Людмиле П., которая в пьяном виде решила поговорить с оператором детского телефона доверия. В настоящее время педагог объясняет следователям, зачем сочинила историю про подростка.