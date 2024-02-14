Подняла на уши полицию: Пьяная учительница представилась школьницей и сообщила о попытке покончить с собой
SHOT: Полицейские задержали пьяную учительницу начальных классов в Петербурге
Учительница начальных классов из Петербурга. Обложка © Telegram / SHOT
Полиция задержала пьяную учительницу начальных классов в Петербурге. Как сообщает SHOT, педагог позвонила на телефон доверия и представилась 15-летней школьницей. При этом она заявляла, что собирается свести счёты с жизнью.
По информации телеграм-канала, учительница из школы № 100 Калининского района изрядно выпила и сообщила психологу линии доверия детской психиатрии, что её зовут Даша и ей 15 лет. Педагог рассказала, что занимается спортивной гимнастикой, учится в школе олимпийского резерва и сейчас хочет расстаться с жизнью. Полицейских сразу подняли на уши, они приехали в спортивное образовательное учреждение в Петроградском районе. Однако руководство школы оказалось в недоумении — никаких 15-летних гимнасток Даш у них нет.
Правоохранители вычислили, кому принадлежит номер, с которого звонили в службу спасения. Он принадлежал 24-летней учительнице Людмиле П., которая в пьяном виде решила поговорить с оператором детского телефона доверия. В настоящее время педагог объясняет следователям, зачем сочинила историю про подростка.
А ранее Life.ru рассказывал, что 51-летней руководительнице томского Гуманитарного лицея Евгении Баталовой грозит 15 лет колонии. Её обвиняют в доведении ученицы до самоубийства. К счастью, медики спасли школьницу, в настоящее время она проходит курс реабилитации.