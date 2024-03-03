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3 марта, 18:57

В Чувашии преподаватель колледжа пинком выгнала с пары мешавшего ей студента

Минобр Чувашии начал проверку после того, как педагог колледжа пнула студента

В Чебоксарах преподаватель, пытаясь выгнать студента с пары, пнула его. Видео с моментом инцидента появилось в соцсетях, а Минобразования Чувашии объявило о проведении проверки.

В Чебоксарах педагог колледжа пинком выгнала студента за плохое поведение. Видео Telegram / BadShofer

Инцидент произошёл в Чебоксарском экономико-технологическом колледже. Молодой человек мешал педагогу проводить пару, поэтому та решила выгнать его из кабинета. На кадрах видно, что преподаватель толкает, а затем пинает студента.

"Представителями Минобразования Чувашии будет проведена проверка в данном учреждении. Минобразования Чувашии данный вопрос будет держать на контроле", — говорится в телеграм-канале ведомства.

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Ранее Life.ru писал, что на Урале учитель ударил школьницу с ОВЗ на глазах у других учеников и попал на видео. На педагога завели уголовное дело.

Обложка ©

Freepik / drazenzigic

Евгения Мосс
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