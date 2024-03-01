В Башкирии школа 7 лет скрывала инцидент с лампой, после которого учительница стала инвалидом
Учительница из Башкирии стала инвалидом 1-й группы после падения лампы в школе
Учительница из Башкирии стала инвалидом после падения лампы в школе. Обложка © t.me / 360
В Мелеузе учительницу парализовало после падения лампы. 42-летняя Ляйсан Файзуллина проработала в школе педагогом башкирского языка в начальных классах больше 22 лет. Инцидент случился ещё в 2017 году, но школа до сих пор скрывает произошедшее.
"Эти плафоны часто падали, потом стояли на подоконнике. Перед проверкой их поставили, но они заржавевшие были — там текла вода в течение нескольких лет. И вот через полтора года всё это произошло", — рассказала женщина в беседе с телеканалом "360".
Учительницу выписали из больницы, утверждая, что всё хорошо. Но через месяц она начала жаловаться на тошноту и боли в шее. Женщина обратилась в больницу в Уфе, и медики обнаружили ротационный подвывих атланта со смещением и тяжёлое сотрясение мозга. В результате педагогу дали инвалидность 1-й группы, а спустя время у неё парализовало руку и ногу. Причём, по словам Ляйсан, её состояние ухудшается с каждым днём. Следственный комитет республики начал проверку.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Адыгее потолок рухнул на детей во время урока литературы в школе № 25. В результате инцидента пострадал третьеклассник. Родители считают, что причиной обрушения мог стать ремонт в туалетах второго этажа, однако руководство учреждения заверило, что работы проводятся в вечернее время, когда в здании никого нет.