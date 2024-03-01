В Башкирии школа 7 лет скрывала инцидент с лампой, после которого учительница стала инвалидом

В Мелеузе учительницу парализовало после падения лампы. 42-летняя Ляйсан Файзуллина проработала в школе педагогом башкирского языка в начальных классах больше 22 лет. Инцидент случился ещё в 2017 году, но школа до сих пор скрывает произошедшее.

"Эти плафоны часто падали, потом стояли на подоконнике. Перед проверкой их поставили, но они заржавевшие были — там текла вода в течение нескольких лет. И вот через полтора года всё это произошло", — рассказала женщина в беседе с телеканалом "360".

Учительницу выписали из больницы, утверждая, что всё хорошо. Но через месяц она начала жаловаться на тошноту и боли в шее. Женщина обратилась в больницу в Уфе, и медики обнаружили ротационный подвывих атланта со смещением и тяжёлое сотрясение мозга. В результате педагогу дали инвалидность 1-й группы, а спустя время у неё парализовало руку и ногу. Причём, по словам Ляйсан, её состояние ухудшается с каждым днём. Следственный комитет республики начал проверку.