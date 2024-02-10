В адыгейской школе на детей рухнул потолок во время урока
SHOT: Третьеклассник пострадал при частичном обрушении потолка в школе в Адыгее
Обрушение потолка в школе в Адыгее. Обложка © T.me / SHOT
В Адыгее потолок рухнул на детей во время урока литературы в школе № 25 в посёлке Энем Тахтамукайского района, в результате чего пострадал третьеклассник. Часть отделки оторвалась и упала на детей в кабинете на первом этаже, уточняет SHOT.
По словам мамы одного из учеников, после случившегося её сына доставили в больницу, где установили, что ребёнок получил ушиб плеча. Родители считают, что причиной обрушения мог стать ремонт в туалетах второго этажа, однако руководство школы заверило, что работы проводятся в вечернее время, когда учебное заведение пустует.
Директор отказалась давать комментарии журналистам, заявив, что к решению вопроса подключились все службы. Районный СК организовал доследственную проверку.
А ранее Life.ru сообщал, что в итальянском городе Пистоя обрушился потолок в здании бывшего монастыря, где проходила свадьба. В результате происшествия пострадало 30 человек.