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10 февраля, 16:22

В адыгейской школе на детей рухнул потолок во время урока

SHOT: Третьеклассник пострадал при частичном обрушении потолка в школе в Адыгее

Обрушение потолка в школе в Адыгее. Обложка © T.me / SHOT

Обрушение потолка в школе в Адыгее. Обложка © T.me / SHOT

В Адыгее потолок рухнул на детей во время урока литературы в школе № 25 в посёлке Энем Тахтамукайского района, в результате чего пострадал третьеклассник. Часть отделки оторвалась и упала на детей в кабинете на первом этаже, уточняет SHOT.

По словам мамы одного из учеников, после случившегося её сына доставили в больницу, где установили, что ребёнок получил ушиб плеча. Родители считают, что причиной обрушения мог стать ремонт в туалетах второго этажа, однако руководство школы заверило, что работы проводятся в вечернее время, когда учебное заведение пустует.

Директор отказалась давать комментарии журналистам, заявив, что к решению вопроса подключились все службы. Районный СК организовал доследственную проверку.

В детском саду под Челябинском рухнула крыша
В детском саду под Челябинском рухнула крыша

А ранее Life.ru сообщал, что в итальянском городе Пистоя обрушился потолок в здании бывшего монастыря, где проходила свадьба. В результате происшествия пострадало 30 человек.

Александра Мышляева
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