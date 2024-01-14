Десятки человек пострадали из-за обрушившегося потолка на свадьбе в Италии
В Тоскане из-за рухнувшего во время свадьбы потолка пострадало 30 человек
Работа медиков и спасателей после обрушения потолка на свадьбе в Тоскане. Обложка © Telegram / Eugenio Giani
В итальянском городе Пистоя (регион Тоскана) обрушился потолок в здании бывшего монастыря, где проходила свадьба, пострадало 30 человек. Об этом сообщил глава региона Эудженио Джани.
На место происшествия прибыли более ста спасателей и несколько машин скорой помощи. Некоторые участники мероприятия получили серьёзные травмы.
Скорая помощь в Тоскане, где во время свадьбы рухнул потолок. Фото © Telegram / Eugenio Giani
"Часть из 30 пострадавших всё ещё остаётся под наблюдением, остальные были выписаны", — написал губернатор, добавив, что угрозы для жизни раненых нет, и поблагодарив спасательные и медицинские службы.
А ранее в экономическом университете имени Плеханова в Москве из-за прорыва трубы рухнул потолок. Видео с обрушением в соцсети выложила студентка, которая стала свидетельницей ЧП.