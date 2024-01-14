Десятки человек пострадали из-за обрушившегося потолка на свадьбе в Италии

В итальянском городе Пистоя (регион Тоскана) обрушился потолок в здании бывшего монастыря, где проходила свадьба, пострадало 30 человек. Об этом сообщил глава региона Эудженио Джани.

На место происшествия прибыли более ста спасателей и несколько машин скорой помощи. Некоторые участники мероприятия получили серьёзные травмы.

Скорая помощь в Тоскане, где во время свадьбы рухнул потолок. Фото © Telegram / Eugenio Giani

"Часть из 30 пострадавших всё ещё остаётся под наблюдением, остальные были выписаны", — написал губернатор, добавив, что угрозы для жизни раненых нет, и поблагодарив спасательные и медицинские службы.