Многометровая вывеска упала на пенсионерку и чуть не отправила её на тот свет

Пожилую жительницу Москвы госпитализировали после падения гигантской металлической вывески, которая сорвалась с фасада многоэтажки на Свободном проспекте. Об инциденте рассказала столичная прокуратура.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что многометровая вывеска финансовой организации рухнула прямо на дорогу. Позади "обнажённых" кронштейнов виднеются залежи снега, тяжесть которых и могла обрушить конструкцию.

Вывеска рухнула на пенсионерку в Москве. Фото © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

"Перовская межрайонная контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", — отметили в надзорном органе.