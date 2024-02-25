Многометровая вывеска упала на пенсионерку и чуть не отправила её на тот свет
Вывеска рухнула на пенсионерку в Москве, женщина госпитализирована
Вывеска рухнула на пенсионерку в Москве. Обложка © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Пожилую жительницу Москвы госпитализировали после падения гигантской металлической вывески, которая сорвалась с фасада многоэтажки на Свободном проспекте. Об инциденте рассказала столичная прокуратура.
На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что многометровая вывеска финансовой организации рухнула прямо на дорогу. Позади "обнажённых" кронштейнов виднеются залежи снега, тяжесть которых и могла обрушить конструкцию.
Вывеска рухнула на пенсионерку в Москве. Фото © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
"Перовская межрайонная контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", — отметили в надзорном органе.
Гораздо меньше повезло пожилой любительнице экстрима, которая неудачно спрыгнула с подъёмника на горнолыжном курорте в подмосковном Яхроме. Женщина потеряла сознание и вскоре скончалась.