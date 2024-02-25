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24 февраля, 23:12

Многометровая вывеска упала на пенсионерку и чуть не отправила её на тот свет

Вывеска рухнула на пенсионерку в Москве, женщина госпитализирована

Вывеска рухнула на пенсионерку в Москве. Обложка © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Вывеска рухнула на пенсионерку в Москве. Обложка © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Пожилую жительницу Москвы госпитализировали после падения гигантской металлической вывески, которая сорвалась с фасада многоэтажки на Свободном проспекте. Об инциденте рассказала столичная прокуратура.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что многометровая вывеска финансовой организации рухнула прямо на дорогу. Позади "обнажённых" кронштейнов виднеются залежи снега, тяжесть которых и могла обрушить конструкцию.

Вывеска рухнула на пенсионерку в Москве. Фото © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Вывеска рухнула на пенсионерку в Москве. Фото © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

"Перовская межрайонная контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", — отметили в надзорном органе.

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Гораздо меньше повезло пожилой любительнице экстрима, которая неудачно спрыгнула с подъёмника на горнолыжном курорте в подмосковном Яхроме. Женщина потеряла сознание и вскоре скончалась.

Илья Пушкарев
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