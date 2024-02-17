85-летняя москвичка умерла в больнице со страшными ожогами после неудачного курения на кухне
SHOT: В Москве пенсионерка неудачно покурила в окно и чуть не сгорела
В Москве 85-летняя бабушка чуть заживо не сгорела из-за сигареты. Пенсионерка неудачно покурила в вытяжку, сообщает SHOT.
Всё произошло в начале февраля. В один из вечеров старушка решила перед сном выкурить сигарету, однако в какой-то момент на ней загорелась рубашка. Самостоятельно сбить с себя огонь у неё не вышло, однако на крики среагировали соседи. Жильцы потушили бабушку и вызвали скорую помощь.
Пострадавшая попала в больницу с сильными ожогами лица, рук и тела. Спустя десять дней женщина умерла, так и не приходя в сознание.
Ранее в Саратове 85-летний пенсионер умер, ошпарившись кипящим супом. Дедушка уронил на себя кастрюлю с супом и получил тяжелые ожоги, после чего был доставлен в больницу. Врачи сделали всё, что могли, но пациент скончался.
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