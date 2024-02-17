85-летняя москвичка умерла в больнице со страшными ожогами после неудачного курения на кухне

В Москве 85-летняя бабушка чуть заживо не сгорела из-за сигареты. Пенсионерка неудачно покурила в вытяжку, сообщает SHOT.

Всё произошло в начале февраля. В один из вечеров старушка решила перед сном выкурить сигарету, однако в какой-то момент на ней загорелась рубашка. Самостоятельно сбить с себя огонь у неё не вышло, однако на крики среагировали соседи. Жильцы потушили бабушку и вызвали скорую помощь.

Пострадавшая попала в больницу с сильными ожогами лица, рук и тела. Спустя десять дней женщина умерла, так и не приходя в сознание.