В Саратове пенсионер насмерть ошпарился кипящим супом

В Саратове в больнице скончался 85-летний мужчина, получивший тяжёлые ожоги. Пенсионер уронил на себя кастрюлю с кипящим супом.

Инцидент произошёл ещё 30 января, после чего мужчина был госпитализирован с серьёзными ожогами. Врачи делали всё возможное, однако спасти его не удалось: 9 февраля он скончался.

"Несмотря на предпринятые усилия врачей, пациент скончался", — сказали 164.ru в пресс-службе Министерства здравоохранения Саратовской области.