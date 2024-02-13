В Саратове пенсионер насмерть ошпарился кипящим супом
В Саратове 85-летний пенсионер ошпарился кипящим супом и умер
В Саратове в больнице скончался 85-летний мужчина, получивший тяжёлые ожоги. Пенсионер уронил на себя кастрюлю с кипящим супом.
Инцидент произошёл ещё 30 января, после чего мужчина был госпитализирован с серьёзными ожогами. Врачи делали всё возможное, однако спасти его не удалось: 9 февраля он скончался.
"Несмотря на предпринятые усилия врачей, пациент скончался", — сказали 164.ru в пресс-службе Министерства здравоохранения Саратовской области.
Ранее сообщалось, что 13 человек обварились кипятком при прорыве теплотрассы в Новосибирске. У всех термические ожоги нижних конечностей первой и второй степени.
Unsplash / Ivan Lapyrin