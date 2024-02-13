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13 февраля, 01:03

В Саратове пенсионер насмерть ошпарился кипящим супом

В Саратове 85-летний пенсионер ошпарился кипящим супом и умер

В Саратове в больнице скончался 85-летний мужчина, получивший тяжёлые ожоги. Пенсионер уронил на себя кастрюлю с кипящим супом.

Инцидент произошёл ещё 30 января, после чего мужчина был госпитализирован с серьёзными ожогами. Врачи делали всё возможное, однако спасти его не удалось: 9 февраля он скончался.

"Несмотря на предпринятые усилия врачей, пациент скончался", — сказали 164.ru в пресс-службе Министерства здравоохранения Саратовской области.

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Ранее сообщалось, что 13 человек обварились кипятком при прорыве теплотрассы в Новосибирске. У всех термические ожоги нижних конечностей первой и второй степени.

Обложка ©

Unsplash / Ivan Lapyrin

Лариса Сафронова
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