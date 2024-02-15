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15 февраля, 14:11

Пенсионерка-горнолыжница погибла, неудачно спрыгнув с подъёмника в Подмосковье

В Яхроме на горнолыжном курорте погибла 76-летняя пенсионерка

В Московской области на горнолыжном курорте в Яхроме погибла 76-летняя горнолыжница. Как сообщает сайт MK.Ru, пожилая любительница экстрима неудачно спрыгнула с подъёмника и сломала позвоночник.

Трагедия произошла накануне вечером. Пенсионерка неплохо каталась и в этот раз приехала на трассу одна. По словам очевидцев, она всё время улыбалась и не выглядела усталой. Однако затем замешкалась на подъёмнике и прыгнула, когда конструкция находилась в полутора метрах от земли.

Пенсионерка упала прямо на защитную металлическую сетку и уже не смогла встать. Сотрудники курорта моментально подняли пожилую горнолыжницу и отнесли в травмпункт. Пострадавшая могла говорить, но у неё стремительно падало давление, и она начала терять сознание. Спасти женщину не удалось. Как позже определили эксперты, при падении она сломала позвоночник — травма оказалась несовместима с жизнью.

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А в январе на горнолыжном курорте Степаново в подмосковной Яхроме остановился подъёмник с людьми. В результате пострадало не менее двух человек — в момент ЧП они не были пристёгнуты, из-за чего полетели вниз.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Никита Никонов
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