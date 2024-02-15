Пенсионерка-горнолыжница погибла, неудачно спрыгнув с подъёмника в Подмосковье

В Московской области на горнолыжном курорте в Яхроме погибла 76-летняя горнолыжница. Как сообщает сайт MK.Ru, пожилая любительница экстрима неудачно спрыгнула с подъёмника и сломала позвоночник.

Трагедия произошла накануне вечером. Пенсионерка неплохо каталась и в этот раз приехала на трассу одна. По словам очевидцев, она всё время улыбалась и не выглядела усталой. Однако затем замешкалась на подъёмнике и прыгнула, когда конструкция находилась в полутора метрах от земли.