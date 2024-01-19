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19 января, 15:06

На горнолыжном курорте "Степаново" в Подмосковье остановился подъёмник с людьми

Фото © wirestock / freepik

Фото © wirestock / freepik

На горнолыжном курорте "Степаново" в подмосковной Яхроме остановился подъёмник с людьми. Как сообщают РИА "Новости", всё произошло из-за "сбоя в работе колеса привода", на место выехали спасатели. О пострадавших агентство не сообщает, однако в соцсетях очевидцы сообщили, что в момент резкой остановки несколько лыжников повыпадали из кабинок.

Ранее Лайф сообщал, что 35-метровое колесо обозрения остановилось в Пензенской области. В пресс-службе МЧС РФ сообщали, что на аттракционе застряло четыре человека. Процесс их спасения попал на видео.

Марина Калегина
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