На горнолыжном курорте "Степаново" в Подмосковье остановился подъёмник с людьми

На горнолыжном курорте "Степаново" в подмосковной Яхроме остановился подъёмник с людьми. Как сообщают РИА "Новости", всё произошло из-за "сбоя в работе колеса привода", на место выехали спасатели. О пострадавших агентство не сообщает, однако в соцсетях очевидцы сообщили, что в момент резкой остановки несколько лыжников повыпадали из кабинок.