На горнолыжном курорте "Степаново" в Подмосковье остановился подъёмник с людьми
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На горнолыжном курорте "Степаново" в подмосковной Яхроме остановился подъёмник с людьми. Как сообщают РИА "Новости", всё произошло из-за "сбоя в работе колеса привода", на место выехали спасатели. О пострадавших агентство не сообщает, однако в соцсетях очевидцы сообщили, что в момент резкой остановки несколько лыжников повыпадали из кабинок.
Ранее Лайф сообщал, что 35-метровое колесо обозрения остановилось в Пензенской области. В пресс-службе МЧС РФ сообщали, что на аттракционе застряло четыре человека. Процесс их спасения попал на видео.