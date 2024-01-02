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2 января, 16:32

Появилось видео спасения людей с колеса обозрения в Пензенской области

МЧС: Шесть человек спасли с 35-метрового колеса обозрения в Пензенской области

Сотрудники МЧС России спасли шесть человек с колеса обозрения в Пензенской области. Обложка © Telegram / МЧС России

Сотрудники МЧС России спасли шесть человек с колеса обозрения в Пензенской области. Обложка © Telegram / МЧС России

В Пензенской области спасли шесть человек с остановившегося колеса обозрения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники МЧС России спасли шесть человек с колеса обозрения в Пензенской области. Видео © Telegram / МЧС России

"Сотрудники МЧС России спасли шесть человек с колеса обозрения в Пензенской области", указано в сообщении.

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Напомним, во вторник, 2 января, 35-метровое колесо обозрения остановилось в Пензенской области. В пресс-службе МЧС РФ сообщали, что на аттракционе застряло четыре человека.

Дарья Нарыкова
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