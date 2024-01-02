Появилось видео спасения людей с колеса обозрения в Пензенской области

В Пензенской области спасли шесть человек с остановившегося колеса обозрения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники МЧС России спасли шесть человек с колеса обозрения в Пензенской области. Видео © Telegram / МЧС России

"Сотрудники МЧС России спасли шесть человек с колеса обозрения в Пензенской области", — указано в сообщении.