До девяти увеличилось число пострадавших при обрушении горки в Хакасии

До девяти увеличилось число пострадавших при обрушении детской горки в Хакасии. Такие данные со ссылкой на местное Следственное управление СК приводит ТАСС.

По информации агентства, за медпомощью обратились восемь детей и один взрослый. Ранее сообщалось, что один из пострадавших получил тяжёлую травму — перелом позвоночника.