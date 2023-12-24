Регион

Уведомления отключены

24 декабря, 05:21

До девяти увеличилось число пострадавших при обрушении горки в Хакасии

Горка в посёлке Усть-Абакан в Хакасии, при обрушении которой пострадали дети. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Горка в посёлке Усть-Абакан в Хакасии, при обрушении которой пострадали дети. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

До девяти увеличилось число пострадавших при обрушении детской горки в Хакасии. Такие данные со ссылкой на местное Следственное управление СК приводит ТАСС.

По информации агентства, за медпомощью обратились восемь детей и один взрослый. Ранее сообщалось, что один из пострадавших получил тяжёлую травму — перелом позвоночника.

Ребёнок рухнул под пол на утреннике под Тюменью и пролетел несколько метров
Ребёнок рухнул под пол на утреннике под Тюменью и пролетел несколько метров

Напомним, инцидент произошёл накануне в посёлке Усть-Абакан в Хакасии. Известно, что горка, на которой в момент ЧП находилось около десяти человек, даже не была сертифицирована. СК начал проверку.

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Хакасия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров