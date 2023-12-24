До девяти увеличилось число пострадавших при обрушении горки в Хакасии
Горка в посёлке Усть-Абакан в Хакасии, при обрушении которой пострадали дети. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
До девяти увеличилось число пострадавших при обрушении детской горки в Хакасии. Такие данные со ссылкой на местное Следственное управление СК приводит ТАСС.
По информации агентства, за медпомощью обратились восемь детей и один взрослый. Ранее сообщалось, что один из пострадавших получил тяжёлую травму — перелом позвоночника.
Напомним, инцидент произошёл накануне в посёлке Усть-Абакан в Хакасии. Известно, что горка, на которой в момент ЧП находилось около десяти человек, даже не была сертифицирована. СК начал проверку.