Выросло число детей, пострадавших при обрушении горки в Хакасии

Число детей, пострадавших при обрушении горки в посёлке Усть-Абакан в Хакасии, увеличилось до восьми. Об этом сообщил SHOT.

По информации телеграм-канала, в больницу доставлены шестеро пострадавших несовершеннолетних с ушибами и растяжениями. Ещё у одного ребёнка сломан позвоночник, у другого — голень.