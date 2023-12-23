Выросло число детей, пострадавших при обрушении горки в Хакасии
SHOT: Число пострадавших при обрушении горки в Хакасии детей выросло до 8
Горка в посёлке Усть-Абакан в Хакасии, при обрушении которой пострадали дети. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Число детей, пострадавших при обрушении горки в посёлке Усть-Абакан в Хакасии, увеличилось до восьми. Об этом сообщил SHOT.
По информации телеграм-канала, в больницу доставлены шестеро пострадавших несовершеннолетних с ушибами и растяжениями. Ещё у одного ребёнка сломан позвоночник, у другого — голень.
Напомним, ранее сообщалось, что семеро детей пострадали при обрушении горки в посёлке Усть-Абакан в Хакасии. Всего там в момент происшествия находилось около десяти человек. При этом горка не была сертифицирована.