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23 декабря, 14:10

Выросло число детей, пострадавших при обрушении горки в Хакасии

SHOT: Число пострадавших при обрушении горки в Хакасии детей выросло до 8

Горка в посёлке Усть-Абакан в Хакасии, при обрушении которой пострадали дети. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Горка в посёлке Усть-Абакан в Хакасии, при обрушении которой пострадали дети. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Число детей, пострадавших при обрушении горки в посёлке Усть-Абакан в Хакасии, увеличилось до восьми. Об этом сообщил SHOT.

По информации телеграм-канала, в больницу доставлены шестеро пострадавших несовершеннолетних с ушибами и растяжениями. Ещё у одного ребёнка сломан позвоночник, у другого — голень.

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Напомним, ранее сообщалось, что семеро детей пострадали при обрушении горки в посёлке Усть-Абакан в Хакасии. Всего там в момент происшествия находилось около десяти человек. При этом горка не была сертифицирована.

Юрий Лысенко
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