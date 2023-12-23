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23 декабря, 13:04

Горка с детьми рухнула в Хакасии, много пострадавших

В Хакасии при обрушении горки пострадали семеро детей, СК начал проверку

Горка в посёлке Усть-Абакан в Хакасии, при обрушении которой пострадали дети. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Горка в посёлке Усть-Абакан в Хакасии, при обрушении которой пострадали дети. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Семеро детей пострадали при обрушении горки в посёлке Усть-Абакан в Хакасии. Об этом сообщила глава Усть-Абаканского района Елена Егорова.

"Двое с переломами — 2013 и 2014 года рождения, их увезли в республиканскую больницу. Пятеро обратились в травмпункт", сообщила она, уточнив, что, кроме семи детей, никто не пострадал.

Горка в посёлке Усть-Абакан в Хакасии, при обрушении которой пострадали дети. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Горка в посёлке Усть-Абакан в Хакасии, при обрушении которой пострадали дети. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В разговоре с ТАСС Егорова уточнила, что всего на горке в момент происшествия находилось около десяти человек. При этом горка не была сертифицирована. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Следователи начали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Юрий Лысенко
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