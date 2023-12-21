Испугавшаяся салюта лошадь чуть не задавила ребёнка на открытии ёлки в Башкирии

В Белорецком районе Башкирии на открытии ёлки на площади лошадь набежала на людей, испугавшись салюта. Вечером 20 декабря в соцсетях стали появляться видео, на которых запечатлена машина скорой помощи и скопившаяся вокруг неё толпа. До праздничного фейерверка запряжённое в сани животное катало людей, но во время салюта повело себя достаточно агрессивно.

Толпа стоит у машины скорой, приехавшей после нападения лошади, на открытии ёлки в Башкирии. Видео © VK / Белорецк Online

По данным "Башинформ", пострадала 67-летняя женщина— её доставили в травматологию с закрытым переломом шейки бедра. Кроме того, в результате случившегося восьмилетняя девочка получила черепно-мозговую травму и сотрясение.

"Хозяин лошади обращался в администрацию городского поселения с заявлением о катании детей на лошади с санями на площади Металлургов в день открытия ёлки. В администрации ему отказали в катаниях на площади, предложив парк", — заявили в местной администрации.

Там подчеркнули, что мужчина уже навестил пострадавшую женщину и оплатил услуги сиделки. Кроме того, он предложил оказать помощь родителям девочки с сотрясением. Между тем в республиканском МВД проводят проверку.

"Лошадь была. Катали детей. Я своих детей не рискнула покатать. Сама видела, как приезжала скорая с мигалкой. Грузили на носилки", — приводит слова одной из местных жительниц Ufa1.ru.