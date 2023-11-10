Взбесившаяся корова насмерть затоптала пенсионера

В Великобритании разъярённая корова сбежала от хозяйки и набросилась на переходившего дорогу пенсионера. Мужчина получил смертельные травмы, сообщает Metro.

Инцидент произошел в середине ноября прошлого года в городе Уитленд. 75-летний мужчина переходил дорогу, когда его атаковало взбесившееся животное. Корова затоптала пенсионера, сломав ему ребра. Местный пастух рассказал, что скотина сбежала от хозяйки, выбив заднюю дверь помещения.

Отмечается, что медикам не удалось спасти пострадавшего. Он скончался через неделю после случившегося.

8 ноября текущего года городские власти отчитались о проведенном расследовании. Оказалось, что корова вела себя неадекватно еще до нападения: она сбежала от хозяйки на рынке, и находилась в нервозном состоянии. Администрации Уитленда обязала владелицу рынка обезопасить жителей, установив на территории дополнительные защитные решетки.