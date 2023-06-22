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22 июня, 15:01

Бык-убийца забодал насмерть 15-летнего пастуха и его мать

Бык насмерть забодал мать и её сына, который пас стадо в Ярославской области

В Ярославской области агрессивный бык набросился на 15-летнего подростка, который вышел пасти стадо, а потом на его мать, оба скончались от полученных травм. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на СУ СК России по региону.

Всё произошло в Некоузском районе, семья фермеров отправила сына пасти коров. Быка мальчик вёл на верёвке и, вбив в землю колышек, привязал животное в поле. Когда подросток не пришёл на обед, обеспокоенная 44-летняя мать отправилась на поиски. Однако скотина убила и её. Искать близких отправился старший брат погибшего. Он увидел в поле гулявшего быка с оторванной верёвкой на шее, после чего погнал его в загон, а вернувшись, нашёл тела родственников.

"У следствия нет сомнений в том, что это было нападение быка, а не какого-то другого животного. Тем же вечером бык был убит. В настоящее время ведётся проверка обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", уточнил собеседник агентства.

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Напомним, аналогичная трагедия произошла в Курской области, где бык набросился на своих хозяев. Женщина погибла, а её муж получил серьёзные травмы и был госпитализирован. Животное планируют зарубить на мясо, проверив его на бешенство.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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