Бык-убийца забодал насмерть 15-летнего пастуха и его мать

В Ярославской области агрессивный бык набросился на 15-летнего подростка, который вышел пасти стадо, а потом на его мать, оба скончались от полученных травм. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на СУ СК России по региону.

Всё произошло в Некоузском районе, семья фермеров отправила сына пасти коров. Быка мальчик вёл на верёвке и, вбив в землю колышек, привязал животное в поле. Когда подросток не пришёл на обед, обеспокоенная 44-летняя мать отправилась на поиски. Однако скотина убила и её. Искать близких отправился старший брат погибшего. Он увидел в поле гулявшего быка с оторванной верёвкой на шее, после чего погнал его в загон, а вернувшись, нашёл тела родственников.

"У следствия нет сомнений в том, что это было нападение быка, а не какого-то другого животного. Тем же вечером бык был убит. В настоящее время ведётся проверка обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — уточнил собеседник агентства.