Разъярённый бык насмерть забодал женщину и ранил мужчину в Курской области

В Курской области разъярённый бык насмерть забодал женщину и вдобавок ранил мужчину. Об этом сообщает SHOT.

Разъярённый бык насмерть забодал женщину и ранил мужчину в Брянской области. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, трёхлетний бык принадлежит многодетной семье из села Солдатское. Животное набросилось на супругов, когда те гуляли на лугу. В итоге от полученных травм женщина погибла на месте, а мужчина выжил. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу.

Что касается разъярённого быка, после своего "променада" он облюбовал стоявший неподалёку автомобиль. Местные заметили, как животное бодает "десятку". Сейчас им уже занимаются специалисты и проверяют, не болен ли бык бешенством.