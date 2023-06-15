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15 июня, 12:10

Разъярённый бык насмерть забодал женщину и ранил мужчину в Курской области

В Курской области разъярённый бык насмерть забодал женщину и вдобавок ранил мужчину. Об этом сообщает SHOT.

Разъярённый бык насмерть забодал женщину и ранил мужчину в Брянской области. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, трёхлетний бык принадлежит многодетной семье из села Солдатское. Животное набросилось на супругов, когда те гуляли на лугу. В итоге от полученных травм женщина погибла на месте, а мужчина выжил. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу.

Что касается разъярённого быка, после своего "променада" он облюбовал стоявший неподалёку автомобиль. Местные заметили, как животное бодает "десятку". Сейчас им уже занимаются специалисты и проверяют, не болен ли бык бешенством.

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Ранее Лайф рассказывал, как бурёнка устроила испанскую корриду в Хабаровске. Корова забодала нескольких жителей микрорайона Красная Речка, досталось даже невинной пенсионерке. Многие граждане обратились в полицию с просьбой отыскать и утихомирить злое животное, которое терроризировало людей на протяжении нескольких дней.

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Telegram / SHOT

Николь Вербер
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