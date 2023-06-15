Почти все рёбра вдребезги: Стало известно о жутких травмах выжившего при нападении быка-убийцы

Бык, забодавший насмерть хозяйку и ранивший её мужа Муслима Генджаева в селе Солдатское Курской области, уже проявлял агрессию, его советовали зарезать. Об этом рассказал брат пострадавшего в беседе с телеканалом "360".

"Я им говорил, надо его резать <…> Может, обидели они его раньше. Они злопамятные всё равно — быки", — поделился Тажудин Генджаев.

По его словам, семья держала быка для осеменения дойных коров. В день трагедии соседи пришли к их дому и сказали, что животное отвязалось и бодает чужую машину. Один из мужчин пожаловался на агрессию быка, он даже держал вилы, чтобы обороняться. Муслим с супругой побежали на луг, чтобы привязать скотину. Но мужчина отвлёкся, и животное атаковало его, подбросив на рогах.

Пострадавший смог вырваться и бросился за помощью, попросив супругу укрыться. По мнению Тажудина, женщина всё же могла подойти к быку, позже её тело нашли в кустах. У самого Муслима сломаны 20 рёбер, ключица и лопатка. Его брат полагает, что у животного могли чесаться рога, что повлекло агрессию. Сейчас семья ждёт заключения ветеринаров, которые визуально не нашли признаков бешенства у скотины. Если болезнь так и не обнаружат, быка пустят на мясо, а деньги получат дети пострадавшего.