Во Франции бык устроил корриду на поле матча Суперлиги, атаковав игроков

Во Франции во время матча Суперлиги по регби в Перпиньяне бык пытался атаковать нескольких игроков. Всё произошло во время демонстрации быков-победителей на сельскохозяйственной выставке в Париже.

Разъярённый бык гоняется за регбистами в Перпиньяне, Франция. Видео © Twitter / Sky Sports

Как сообщает издание Ole, одно животное, видимо, переволновалось и ринулось за игроками, протащив через всё поле болтающегося на поводке хозяина. К счастью, бык, намотав несколько кругов, успокоился. После этого его смогли увести. Игроки чудом остались невредимы.