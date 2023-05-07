Во Франции бык устроил корриду на поле матча Суперлиги, атаковав игроков
Во Франции бык оказался на поле перед матчем и загнал регбистов на трибуны
Разъярённый бык гоняется за регбистами. Обложка © Twitter / Sky Sports
Во Франции во время матча Суперлиги по регби в Перпиньяне бык пытался атаковать нескольких игроков. Всё произошло во время демонстрации быков-победителей на сельскохозяйственной выставке в Париже.
Разъярённый бык гоняется за регбистами в Перпиньяне, Франция. Видео © Twitter / Sky Sports
Как сообщает издание Ole, одно животное, видимо, переволновалось и ринулось за игроками, протащив через всё поле болтающегося на поводке хозяина. К счастью, бык, намотав несколько кругов, успокоился. После этого его смогли увести. Игроки чудом остались невредимы.
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