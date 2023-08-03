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3 августа, 00:16

Затоптанный лошадью вратарь ПСЖ Рико перенёс операцию по удалению аневризмы

Футболист "Пари Сен-Жермен" Серхио Рико благополучно перенёс операцию по удалению аневризмы головного мозга. Об этом информирует Telecinco.

Операция длилась около часа. Сейчас голкипер находится в палате больницы в Севилье вместе с женой Альбой Силвой.

Затоптанный лошадью вратарь ПСЖ Рико сильно похудел и может завершить карьеру

Затоптанный лошадью вратарь ПСЖ Рико сильно похудел и может завершить карьеру

Лайф напоминает, испанский футболист был доставлен в больницу Севильи в конце мая, у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Рико находился в тяжёлом состоянии и был в коме в течение нескольких дней. Сообщалось, что футболист упал с лошади, но позже близкие спортсмена уточнили, что трагедия произошла из-за столкновения с повозкой с мулом и сбежавшей лошадью, которая затоптала Рико.

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en.psg.fr

Юлия Коновалова
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