Затоптанный лошадью вратарь ПСЖ Рико перенёс операцию по удалению аневризмы
Футболист "Пари Сен-Жермен" Серхио Рико благополучно перенёс операцию по удалению аневризмы головного мозга. Об этом информирует Telecinco.
Операция длилась около часа. Сейчас голкипер находится в палате больницы в Севилье вместе с женой Альбой Силвой.
Лайф напоминает, испанский футболист был доставлен в больницу Севильи в конце мая, у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Рико находился в тяжёлом состоянии и был в коме в течение нескольких дней. Сообщалось, что футболист упал с лошади, но позже близкие спортсмена уточнили, что трагедия произошла из-за столкновения с повозкой с мулом и сбежавшей лошадью, которая затоптала Рико.