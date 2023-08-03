Затоптанный лошадью вратарь ПСЖ Рико перенёс операцию по удалению аневризмы

Лайф напоминает, испанский футболист был доставлен в больницу Севильи в конце мая, у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Рико находился в тяжёлом состоянии и был в коме в течение нескольких дней. Сообщалось, что футболист упал с лошади, но позже близкие спортсмена уточнили, что трагедия произошла из-за столкновения с повозкой с мулом и сбежавшей лошадью, которая затоптала Рико.