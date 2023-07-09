Затоптанный лошадью вратарь ПСЖ Рико сильно похудел и может завершить карьеру
Вратарь ПСЖ Серхио Рико, находившийся в коме после инцидента с лошадью, рискует завершить профессиональную карьеру. Об этом пишет The Athletic.
Во время нахождения в больнице футболист похудел на 20 килограммов. Еженедельно он терял около 30% мышечной массы. Также он испытывает некоторые проблемы с речью. При этом, как указывает источник, голкипера могут выписать в ближайшие две недели. В течение нескольких месяцев он будет восстанавливаться дома.
Лайф напоминает, испанский футболист был доставлен в больницу Севильи в конце мая, у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Рико находился в критическом состоянии и был в коме в течение нескольких дней. Сначала сообщалось, что он упал с лошади, но позже родственники спортсмена рассказали, что трагедия произошла из-за столкновения с повозкой с мулом и сбежавшей лошадью, которая затоптала его.