Вратарь ПСЖ Рико вышел из комы и начал общаться с близкими

Вышедший из комы вратарь "Пари Сен-Жермен" Серхио Рико находится в сознании и начал общаться с близкими. Об этом рассказала его жена Альба Сильва, сообщает Foot Mercato.

По её словам, футболист узнаёт близких, называет их по именам, общается, с его памятью всё хорошо. Он пока в реанимации, так как врачи хотят убедиться в стабильности состояния спортсмена, но дела идут на поправку.