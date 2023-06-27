Вратарь ПСЖ Рико вышел из комы и начал общаться с близкими
Вышедший из комы вратарь "Пари Сен-Жермен" Серхио Рико находится в сознании и начал общаться с близкими. Об этом рассказала его жена Альба Сильва, сообщает Foot Mercato.
По её словам, футболист узнаёт близких, называет их по именам, общается, с его памятью всё хорошо. Он пока в реанимации, так как врачи хотят убедиться в стабильности состояния спортсмена, но дела идут на поправку.
Напомним, испанца в конце мая доставили в больницу в Севилье, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Он был в критическом состоянии, на протяжении нескольких дней находился в коме. Сначала сообщалось, что он упал с лошади, но позже родственники Рико рассказали, что трагедия произошла из-за столкновения с повозкой с мулом и сбежавшей лошадью.