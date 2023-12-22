Ребёнок рухнул под пол на утреннике под Тюменью и пролетел несколько метров
В Тобольске на новогоднем утреннике ребёнок с инвалидностью провалился под пол
В Тобольске Тюменской области маленький ребёнок на утреннике провалился под пол технического помещения и упал в зал, находящийся этажом ниже. Об этом передают представители дома культуры "Синтез".
Инцидент произошёл во время новогоднего утренника для детей с инвалидностью. На мероприятии один из детей остался без присмотра и забрался на третий этаж, где располагается техническое помещение, разделяющее кровлю дома и техпотолок малого зала.
"Ребёнок наступил на одну из плиток и выпал в помещение малого зала", — заявила директор Департамента культуры и туризма Тобольска Анастасия Ионина.
По данным ТАСС, пострадавшего доставили в областную больницу №3. В настоящее время медики делают всё необходимое в отделении реанимации, состояние малыша оценивается как тяжёлое.
Ранее Лайф писал, что в Челябинске 25-летний промышленный альпинист в костюме Деда Мороза сорвался с 24-го этажа дома, когда поздравлял детей. Сообщалось, что парень хотел эффектно появиться на празднике, но упал вниз.
Pelagiya Tihonova / Anadolu Agency / Getty Images