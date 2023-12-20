Поднялся столб пыли: Момент обрушения дома в центре Петербурга попал на видео
Момент обрушения шестиэтажного дома в Петербурге попал на видео
Нежилой дом обрушился в Санкт-Петербурге. Обложка © t.me / Прокуратура г. Санкт-Петербурга
В Сети появилось видео с моментом обрушения шестиэтажного дома на Гороховой улице в Петербурге. Здание начало разрушаться внутри первого этажа. Как сообщает "Mash на Мойке", из арки вырвался столб пыли и процесс был уже необратим.
Момент обрушения шестиэтажного здания в Петербурге. Видео © t.me / "Mash на Мойке"
Напомним, в ночь на 20 декабря нежилое здание обрушилось на улице Гороховой. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал: дом давно расселён. Целостность сооружения была нарушена поздней ночью. На месте работают 145 человек, привлечено 38 единиц техники. Прокуратура организовала проверку.