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20 декабря, 07:40

Поднялся столб пыли: Момент обрушения дома в центре Петербурга попал на видео

Момент обрушения шестиэтажного дома в Петербурге попал на видео

<p>Нежилой дом обрушился в Санкт-Петербурге. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/procspb/6860" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура г. Санкт-Петербурга</a></p>

Нежилой дом обрушился в Санкт-Петербурге. Обложка © t.me / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

В Сети появилось видео с моментом обрушения шестиэтажного дома на Гороховой улице в Петербурге. Здание начало разрушаться внутри первого этажа. Как сообщает "Mash на Мойке", из арки вырвался столб пыли и процесс был уже необратим.

Момент обрушения шестиэтажного здания в Петербурге. Видео © t.me / "Mash на Мойке"

После обрушения расселённого дома в центре Петербурга эвакуировали 27 человек

После обрушения расселённого дома в центре Петербурга эвакуировали 27 человек

Напомним, в ночь на 20 декабря нежилое здание обрушилось на улице Гороховой. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал: дом давно расселён. Целостность сооружения была нарушена поздней ночью. На месте работают 145 человек, привлечено 38 единиц техники. Прокуратура организовала проверку.

Дарья Нарыкова
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