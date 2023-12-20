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20 декабря, 06:23

После обрушения расселённого дома в центре Петербурга эвакуировали 27 человек

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения нежилого дома в Петербурге

<p>Нежилой дом обрушился в Санкт-Петербурге. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/procspb/6860" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура г. Санкт-Петербуга</a></p>

Нежилой дом обрушился в Санкт-Петербурге. Обложка © t.me / Прокуратура г. Санкт-Петербуга

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения расселённого дома в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе городского надзорного ведомства.

"Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание объекта", — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в настоящее время ведутся работы по разбору обрушившихся конструкций. В городском управлении МЧС РФ добавили, что после обрушения расселённого нежилого здания в центре Петербурга из соседнего дома эвакуировали 27 жильцов. Из них 19 человек направлены в пункт временного размещения, остальные уехали к родственникам.

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Ранее Лайф писал, что нежилое здание обрушилось на улице Гороховой. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал: дом давно расселён. Целостность сооружения была нарушена поздней ночью. На месте работают 145 человек и 38 единиц техники.

Ян Поланин
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