Четыре человека застряли на 35-метровом колесе обозрения в Пензенской области
Четыре человека застряли на остановившемся колесе обозрения высотой 35 метров в Пензенской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
"В Пензенской области остановилось колесо обозрения. На аттракционе находятся четыре человека. Высота — 35 метров", — говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что на место ЧП выехали спасатели.
А ранее Лайф рассказывал, что в Хакасии обрушилась детская горка. В результате инцидента пострадали девять человек. Оказалось, что горка, на которой в момент ЧП находилось около десяти человек, даже не была сертифицирована.
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