Четыре человека застряли на 35-метровом колесе обозрения в Пензенской области

Четыре человека застряли на остановившемся колесе обозрения высотой 35 метров в Пензенской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Студент проглотил язык на американских горках в Москве и впал в кому

Студент проглотил язык на американских горках в Москве и впал в кому

А ранее Лайф рассказывал, что в Хакасии обрушилась детская горка. В результате инцидента пострадали девять человек. Оказалось, что горка, на которой в момент ЧП находилось около десяти человек, даже не была сертифицирована.